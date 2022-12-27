Синоптики зафиксировали температурные аномалии в Приморье

Повышенный температурный фон отметили синоптики в Приморском крае. Местами отклонения от нормы достигают 10–14 градусов.

По данным Примгидромета, погодные условия в регионе не соответствуют климатической норме для конца декабря. Об этом сообщает ИА PrimaMedia. Благодаря влиянию гребня антициклона осадки за последние сутки практически не выпали, лишь в центре Приморья наблюдался небольшой снег.

На восточном побережье отмечалась оттепель до +2 градусов, в ночные часы температура опускалась до –13…–19 градусов. Во Владивостоке температура составила –7…–9 градусов.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в Новый год большинство россиян может ожидать плюсовая температура. В столичном регионе в праздничную ночь может пройти дождь.