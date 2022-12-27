Мать из Удмуртии осудят за избиения и угрозы убийством в адрес дочери

Жительницу поселка Кизнер в Удмуртии обвиняют в том, что она систематически избивала свою 13-летнюю дочь и угрожала ее убить. Мать могут не только лишить родительских прав, но и посадить за решетку на срок до трех лет.

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей матерью, соединенного с жестоким обращением с детьми и высказанными угрозами убийством.

Udm-info.ru со ссылкой на республиканское надзорное ведомство пишет, что женщина злоупотребляла алкоголем, жестоко обращалась со старшей дочерью, кричала, оскорбляла, не заботилась о ее здоровье и нравственном развитии. В сентябре и октябре этого года во время конфликта она избила девочку, нанеся ей удары кулаками по лицу и держа в руках нож, высказывая угрозы убийством.

Уголовное дело направили в Кизнерский районный суд. Он будет рассматривать его по двум статьям: «Ненадлежащее исполнение родителем своих обязанностей, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним» и «Угроза убийством», уточняет ИА «Сусанин».

Ранее, 27 декабря, сообщалось, что в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после того, как мужчина избил новорожденную дочь. Ему грозит до 10 лет заключения.