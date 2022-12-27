Реклама
Прямой эфир
Мир
РФ и КНР начали проработку открытия наземного пассажирского сообщения
Интернет
Хакеры опубликовали данные более 1 тыс. украинских интернет-активистов
Общество
Росавиация выдала сертификаты летной годности 600 иностранным самолетам
Здоровье
В Хабаровском крае зарегистрированы две смерти от гриппа
Общество
Жители Запорожской области смогут обменять гривны на рубли до 1 апреля
Мир
Путин и Лукашенко провели встречу на полях саммита СНГ в Петербурге
Политика
В Госдуме предрекли сожаление в Евросоюзе из-за потери отношений с Россией
Мир
В Австрии допустили частичное отключение электричества зимой в странах ЕС
Спорт
ФИФА допустила участие России в отборе на ЧМ-2026 при переходе в Азию
Мир
Сирия разрешила пролет гражданских самолетов РФ через свое воздушное пространство
Армия
ВС РФ уничтожили до 30 украинских военных в районе Песчаного в ЛНР
Мир
Путин рассказал о трехсторонней встрече с Пашиняном и Алиевым в Петербурге

Мать из Удмуртии осудят за избиения и угрозы убийством в адрес дочери

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жительницу поселка Кизнер в Удмуртии обвиняют в том, что она систематически избивала свою 13-летнюю дочь и угрожала ее убить. Мать могут не только лишить родительских прав, но и посадить за решетку на срок до трех лет.

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей матерью, соединенного с жестоким обращением с детьми и высказанными угрозами убийством.

Udm-info.ru со ссылкой на республиканское надзорное ведомство пишет, что женщина злоупотребляла алкоголем, жестоко обращалась со старшей дочерью, кричала, оскорбляла, не заботилась о ее здоровье и нравственном развитии. В сентябре и октябре этого года во время конфликта она избила девочку, нанеся ей удары кулаками по лицу и держа в руках нож, высказывая угрозы убийством.

Уголовное дело направили в Кизнерский районный суд. Он будет рассматривать его по двум статьям: «Ненадлежащее исполнение родителем своих обязанностей, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним» и «Угроза убийством», уточняет ИА «Сусанин».

Ранее, 27 декабря, сообщалось, что в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после того, как мужчина избил новорожденную дочь. Ему грозит до 10 лет заключения.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022