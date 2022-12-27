Реклама
Прямой эфир
Мир
РФ и КНР начали проработку открытия наземного пассажирского сообщения
Интернет
Хакеры опубликовали данные более 1 тыс. украинских интернет-активистов
Общество
Росавиация выдала сертификаты летной годности 600 иностранным самолетам
Здоровье
В Хабаровском крае зарегистрированы две смерти от гриппа
Общество
Жители Запорожской области смогут обменять гривны на рубли до 1 апреля
Мир
Путин и Лукашенко провели встречу на полях саммита СНГ в Петербурге
Политика
В Госдуме предрекли сожаление в Евросоюзе из-за потери отношений с Россией
Мир
В Австрии допустили частичное отключение электричества зимой в странах ЕС
Спорт
ФИФА допустила участие России в отборе на ЧМ-2026 при переходе в Азию
Мир
Сирия разрешила пролет гражданских самолетов РФ через свое воздушное пространство
Армия
ВС РФ уничтожили до 30 украинских военных в районе Песчаного в ЛНР
Мир
Путин рассказал о трехсторонней встрече с Пашиняном и Алиевым в Петербурге

Пикап Great Wall Poer получил экстремальную версию от Arctic Trucks

0
Фото: Arctic Trucks
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российское отделение компании Arctic Trucks выпустила прототип экстремального пикапа, который построен на базе Great Wall Poer. Модель названа GWM Poer Arctic Trucks АТ35, сообщил официальный сайт предприятия.

Поднебесный вездеход: китайский пикап обходит российские ограничения
Тест-драйв Great Wall Poer

В Arctic Trucks традиционно серьезно расширили внедорожный потенциал исходного легкого грузовика. Машине добавили новую лифтованную подвеску и эксклюзивные 35-дюймовые шины на колесных дисках из алюминиевого сплава. Это позволили увеличить дорожный просвет до 270 мм, а углы въезда и съезда возросли до 36 и 26 градусов соответственно.

Кузов за счет внушительных расширителей колесных арок раздался в ширину на 166 мм (до 2100 мм), а его высота выросла с 1886 до 2040 мм. Длина машины осталась прежней — 5403 мм. Кроме того, прототип получил дополнительное внедорожное оборудование, в которое вошли мощная лебедка, усиленная защита двигателя, коробки передач и раздаточной коробки, а также силовые пороги, шноркель и жидкостный отопитель — предпусковой подогреватель.

Специалисты подчеркнули, что двигатель не был подвергнут тюнингу, под капотом остался двухлитровый дизель мощностью 150 л.с., который работает с восьмиступенчатым автоматом и системой полного привода.

Как отметили в Arctic Trucks, прототип GWM Poer Arctic Trucks AT35 пока создан в единственном экземпляре, а все конструктивные изменения внесены в регистрационные документы и машину можно зарегистрировать в ГИБДД.

20 декабря стало известно, что Great Wall приступила к серийному производству флагманского пикапа Great Wall Shanhai Poer, который сделан на основе внедорожника Tank 500. Новая модель построена на базе рамного внедорожника Tank 500, продажи которого должны начаться в РФ в первой половине 2023 года. Силовая установка Shanhai Poer тоже позаимствована у Tank 500. Под капотом грузового автомобиля такой же трехлитровый битурбомотор V6 мощностью 354 л.с. в связке с девятиступенчатым автоматом. Несмотря на то что производство Great Wall Shanhai Poer началось, цены на машину до сих пор не объявлены.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022