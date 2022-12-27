Пикап Great Wall Poer получил экстремальную версию от Arctic Trucks

Российское отделение компании Arctic Trucks выпустила прототип экстремального пикапа, который построен на базе Great Wall Poer. Модель названа GWM Poer Arctic Trucks АТ35, сообщил официальный сайт предприятия.

В Arctic Trucks традиционно серьезно расширили внедорожный потенциал исходного легкого грузовика. Машине добавили новую лифтованную подвеску и эксклюзивные 35-дюймовые шины на колесных дисках из алюминиевого сплава. Это позволили увеличить дорожный просвет до 270 мм, а углы въезда и съезда возросли до 36 и 26 градусов соответственно.

Кузов за счет внушительных расширителей колесных арок раздался в ширину на 166 мм (до 2100 мм), а его высота выросла с 1886 до 2040 мм. Длина машины осталась прежней — 5403 мм. Кроме того, прототип получил дополнительное внедорожное оборудование, в которое вошли мощная лебедка, усиленная защита двигателя, коробки передач и раздаточной коробки, а также силовые пороги, шноркель и жидкостный отопитель — предпусковой подогреватель.

Специалисты подчеркнули, что двигатель не был подвергнут тюнингу, под капотом остался двухлитровый дизель мощностью 150 л.с., который работает с восьмиступенчатым автоматом и системой полного привода.

Как отметили в Arctic Trucks, прототип GWM Poer Arctic Trucks AT35 пока создан в единственном экземпляре, а все конструктивные изменения внесены в регистрационные документы и машину можно зарегистрировать в ГИБДД.

20 декабря стало известно, что Great Wall приступила к серийному производству флагманского пикапа Great Wall Shanhai Poer, который сделан на основе внедорожника Tank 500. Новая модель построена на базе рамного внедорожника Tank 500, продажи которого должны начаться в РФ в первой половине 2023 года. Силовая установка Shanhai Poer тоже позаимствована у Tank 500. Под капотом грузового автомобиля такой же трехлитровый битурбомотор V6 мощностью 354 л.с. в связке с девятиступенчатым автоматом. Несмотря на то что производство Great Wall Shanhai Poer началось, цены на машину до сих пор не объявлены.