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Германия сменит посла в Москве в 2023 году

Der Spiegel: в новом году послом ФРГ в Москве станет замглавы либеральной фракции бундестага граф Ламбсдорф
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Фото: Global Look Press/Russian Look/Aleksandr Schemlyaev
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В новом году сменится немецкий посол в Москве. Место Гезы Андреаса фон Гайра займет заместитель руководителя либеральной фракции парламента ФРГ Александр Себастьян Леонсе, барон фон дер Венге, граф Ламбсдорф. Об этом написал немецкий журнал Der Spiegel во вторник, 27 ноября.

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Отмечается, что новый посол займет свою должность в Москве летом 2023-го.

Авторы статьи подчеркнули, что дипломатическая миссия в российской столице считается одной из самых сложных с начала конфликта России и Украины.

«Пост посла в Москве всегда был одним из самых сложных в немецкой дипломатии, и особенно после начала конфликта на Украине», — говорится в материале.

Ранее, 17 декабря, посол фон Гайр, выступая перед началом рождественского концерта в столичном кафедральном соборе святых апостолов Петра и Павла, высказал резкую критику в адрес России за проведение специальной военной операции (СВО) на Украине, обвинив Москву в агрессии.

Комментируя эти высказывания немецкого посла, официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что подобные антироссийские заявления присущи не только послу Германии, но и в целом всему политическому руководству ФРГ, которое, по ее словам, «вышло из каких-либо берегов разума».

До этого, в начале октября, фон Гайр, выступая на приеме в честь Дня германского единства, заявил, что отношения ФРГ и РФ достигли низшей точки и «света в конце этого туннеля не видно».

Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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