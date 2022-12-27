Минсельхоз сообщил об отсутствии необходимости вводить потолок цен на сахар

В настоящее время в России внутренний рынок сахара стабилен и не требует дополнительного регулирования в виде установления потолка цен на этот продукт, сообщили «Известиям» в Министерстве сельского хозяйства 27 декабря.

«Рост производства, а также применение беспошлинного импорта сахара-сырца способствуют стабильной ценовой ситуации на этом рынке. На 21 декабря отпускные цены на сахар были всего на 3,2% выше уровня на аналогичный период прошлого года. При этом за последний месяц они снизились на 1,5%», — уточнили в ведомстве.

Однако там напомнили, что в случае необходимости министерство может рассматривать различные варианты регулирования на продовольственном рынке, включая заключение ценовых соглашений по опыту 2020–2021 годов.

Как рассказали в Минсельхозе, в этом сезоне объем производства сахарной свеклы в стране увеличился до 48 млн т в бункерном весе. По данным Союзроссахара, переработано 38 млн т корнеплода, из которых уже произведено 5,2 млн т сахара. При этом в министерстве отметили, что прогноз на 2022 год сохраняется на уровне более 6 млн т сахара, которых достаточно для обеспечения внутренних потребностей.

Ранее в этот день издание «Ведомости» сообщило, что Минсельхоз предупредил производителей сахара о возможном заключении нового соглашения, которое будет ограничивать цены на продукцию, если в I квартале 2023 года оптовая стоимость превысит 50–53 рублей за 1 кг. Об этом газете сообщили два человека, присутствовавшие на совещании с замминистра сельского хозяйства Оксаной Лут.

До этого, 1 ноября, аналитики исследовательской компании NTech сообщили «Известиям», что в 2023 году повышение цен на мясо, вероятно, будет на уровне инфляции и составит приблизительно 4–5%. Также, по информации экспертов, незначительно может повыситься стоимость круп.

21 ноября аналитик NTech Татьяна Ерофеева рассказала «Известиям», что стоимость минимальной бюджетной продуктовой корзины россиянина к новогоднему столу в 2022 году выросла на 14% по сравнению с прошлым годом.