Партию фальсифицированной сгущенки изъяли в Хабаровском крае

Партию фальсифицированного сгущенного с сахаром молока изъяли в торговой сети в Хабаровском крае. Продукция была приготовлена из сырья неизвестного происхождения.

Подозрительную сгущенку выявила мониторинговая группа управления Россельхознадзора с помощью системы «Меркурий». Ветеринарный сертификат на партию массой свыше 21,3 т был оформлен уполномоченным лицом ООО «Гермес» в Алтайском крае. По данным ИА AmurMedia, компания ввела в оборот продукцию, изготовленную из сырья без подтверждения безопасности.

Молочная сыворотка была реализована ООО «Назаровский молочно-кондитерский комбинат». Всего произведено больше 52 т молочной продукции, часть молочных консервов поступила на реализацию в Хабаровский край. С реализации снято свыше 1,4 т сгущенки. В ходе экспертизы установлено, что консервы не соответствовали ГОСТу по массовой доле влаги, жира, сахарозы и белка в сухом обезжиренном остатки. Информация о продукции направлена в территориальные управления Россельхознадзора в Алтайском и Красноярском краям.