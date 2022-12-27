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На Украине указали на наличие диплома у нового посла-сексолога в Болгарии

МИД Украины: у нового посла в Болгарии Илащук есть диплом по специальности «страноведение»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Назначенная послом Украины в Болгарии Олеся Илащук имеет высшее образование по специальности «страноведение» и квалификацию специалиста по международным отношениям. Об этом 27 декабря заявили в украинском МИДе в ответ на обвинения в некомпетентности Илащук.

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Накануне украинский лидер Владимир Зеленский назначил послом страны в Болгарии сексолога Олесю Илащук. Указывалось, что девушка не имеет опыта дипломатической деятельности.

«По имеющейся в МИД информации, она (Илащук. — Ред.) получила диплом с отличием по специальности «страноведение» кафедры международных отношений факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича. Имеет квалификацию специалиста по международным отношениям, переводчицы», — приводит заявление ведомства украинское издание «Европейская правда».

Среди достоинств нового посла также указывается знание английского языка.

Кроме того, правительство Болгарии уже предоставило предварительное согласие на назначение Илащук, не имея никаких претензий к ее будущей работе, добавили в МИДе.

Предыдущий посол в стране Виталий Москаленко, занимавший должность с 2018 года, был уволен указом Зеленского также накануне.

Еще в июле Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла страны в Германии. Мельник известен своими скандальными высказываниями.

Так, 30 июня в беседе с немецкими журналистами он сравнил националиста Степана Бандеру с Робин Гудом. Позже в МИД Украины уточнили, что Мельник высказал свое личное мнение.

Кроме того, в мае он назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой из-за его отказа ехать в Киев после заявления украинских властей о нежелании принимать у себя немецкого президента.

3 сентября новым послом Украины в Германии был назначен Алексей Макеев.

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