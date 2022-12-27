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В Госдуме указали на использование Украины в качестве оружия против России

Депутат Белик: Украина используется Западом как плацдарм для боевых действий против России
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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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Украинский конфликт вышел за пределы одной страны. Украина используется Западом как плацдарм для боевых действий против России. Об этом 27 декабря «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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Таким образом он прокомментировал слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что США и НАТО хотят победы «на поле боя» для уничтожения России.

«Украинский конфликт с легкой руки США и их союзников по НАТО вышел за пределы одной страны. Украина превращена в оружие против России, она используется Западом, который видит ее не как государство, а как территорию, плацдарм, на котором, не марая руки и не обременяя себя, удобно разворачивать боевые действия против нашей страны», — сказал Белик.

По слова депутата, конфликт на Украине давно бы закончился без поддержки, оказываемой НАТО Киеву.

«Но Западу невыгодно завершать его. Наши геополитические противники хотят ослабить и истощить Россию, разрушить ее экономику, потому что перспектива потерять однополярный мир их пугает. Выходить на открытое противостояние с Россией страны НАТО не рискуют, при этом киевский режим безрассудно старается вовлечь их в происходящее, грезя о членстве в альянсе», — сказал он.

Белик добавил, что в нынешних условиях нет сомнения в том, что Россия должна довести спецоперацию до завершения всех задач ради своего будущего.

Также Лавров заявил, что киевский режим пытается добиться лобового столкновения России и Североатлантического альянса посредством втягивания стран — членов блока в конфликт на Украине. Министр добавил, что российская сторона не перестанет предупреждать Запад об опасности курса на эскалацию украинского кризиса.

10 декабря генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине может вылиться в полномасштабную войну между Россией и НАТО. Он допустил, что всё может «пойти ужасным образом».

За день до этого президент России Владимир Путин отметил, что страны Запада сознательно идут на обострение ситуации в мире и умножение хаоса. Российский лидер предположил, что таким образом западные элиты стремятся сохранить свое доминирование.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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