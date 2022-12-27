Подросток погиб во время сплава по реке на Камчатке
В Камчатском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели 15-летнего подростка. Мальчик погиб во время сплава по реке Авача.
По данным следствия, 26 декабря подросток взял резиновую лодку и вместе с двумя друзьями отправился ловить рыбу. Когда стемнело, мальчик решил осуществить сплав самостоятельно, но пропал. 27 декабря было обнаружено тело подростка, сообщает ИА KamchatkaMedia.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
В начале декабря рыбак провалился под лед в Брянской области. На пострадавшем был спасательный жилет. Очевидцы помогли мужчине выбраться из воды.