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В туротрасли назвали условия возобновления турпотока из России в Китай

Вице-президент Альянса турагентств РФ Мкртчян: турпоток из России в Китай требует выполнения нескольких условий
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
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Чтобы появился турпоток из России в Китай, должно быть соблюдено несколько условий. Об этом заявил «Известиям» вице-президент Альянса турагентств РФ, директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян во вторник, 27 декабря.

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«Во-первых, нужна отмена виз, поскольку это уже какой-то анахронизм. Взгляните на соседние с Китаем Таиланд и Вьетнам — там для россиян нет ни виз, ни ковидных ограничений. И сейчас россияне занимают первое место по прибытиям в Таиланд среди всех иностранцев», — указал он.

Как отметил специалист, в Китае есть популярный и любимый россиянами курорт — Хайнань.

«И тут мы сталкиваемся еще с одной проблемой, а именно с отсутствием туда рейсов из России. Очевидно, что 8 января рейсы на Хайнань внезапно не появятся», — сказал Мкртчян.

По его словам, авиасообщение между Россией и некоторыми городами Китая сейчас есть, но пользуются им не для туристических целей, а по необходимости — например, бизнесмены, студенты и те, кто едет на лечение.

Ранее в этот день в Генконсульстве РФ в Харбине сообщили, что Пекин объявил о значительном послаблении противоэпидемических ограничений, в том числе о возобновлении допандемийного уровня работы пассажирского и грузового сообщения на пунктах пропуска.

Отмечалось, что данный процесс станет поэтапным: в начале 2023 года отменяется карантин для въезжающих из-за границы; постепенно изменятся правила пребывания в КНР для водителей из РФ; будет открыто пассажирское сообщение, возможно, в начале в тестовом режиме на одном из российско-китайских погранпереходов. Кроме того, Россия и Китай прорабатывают план возобновления наземного пассажирского сообщения между государствами.

Накануне стало известно, что власти Китая намерены открыть границы и отказаться от карантина с 8 января 2023 года.

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