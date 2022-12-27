Один человек погиб и пятеро пострадали в лобовом ДТП в Новосибирской области
В Черепановском районе Новосибирской области в результате лобового столкновения легковушек погиб один из автомобилистов, еще пять человек, в том числе ребенок, пострадали. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает во вторник, 27 декабря, в соцсети «ВКонтакте».
Авария произошла около 7:40 на 132-м км трассы Р-256 «Чуйский тракт». Предварительной установлено, что 33-летний водитель Nissan Tiida выехал на встречку и врезался в Toyota Camry, за рулем которой находился 48-летний мужчина, пишет издание VN.ru.
В результате ДТП водитель Nissan погиб на месте. Различные травмы получили его 30-летняя и семилетний пассажиры, а также водитель Toyota и его 21-летняя и 39-летний пассажиры.
По факту смертельного столкновения организована проверка, информирует altapress.ru. Все обстоятельства устанавливаются.
Утром 22 декабря в Новосибирской области столкнулись грузовик «КамАЗ» и автобус, в салоне которого находились 36 пассажиров, в том числе 27 детей. Пятеро несовершеннолетних пострадали.