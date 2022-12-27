СК РФ возбудил уголовное дело после убийства семьи в Макеевке

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям об убийстве с особой жестокостью и завладении автомобилем после расправы над семьей в Макеевке Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в ведомстве 27 декабря.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений... «убийство двух и более лиц, включая малолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью», «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору», — говорится в СК РФ в Telegram-канале.

Также известно, что после убийства семьи в Макеевке в Донецке в одной из квартир уже задержаны четыре человека. Оперативно был найден и автомобиль, на котором скрылись подозреваемые в совершении преступления.

«В ходе обыска в квартире обнаружены и изъяты автомат АК-74, три магазина к нему, а также две гранаты. Готовятся документы для направления оружия на экспертизу», — добавляется в сообщении.

Ранее во вторник глава расстрелянной семьи сообщил «Известиям», что злоумышленники убили восемь человек и скрылись, угнав автомобиль в Макеевке.

Инцидент произошел в Черногвардейском районе города вечером 26 декабря. Как сообщили в городской администрации, семью расстреляли украинские националисты. Среди убитых было четверо несовершеннолетних, самый младший из погибших — годовалый ребенок.

В связи с убийством в Макеевке был объявлен план-перехват. По горячим следам силовики задержали сначала трех подозреваемых в убийстве семьи. Ими оказались ранее судимые жители микрорайона Калининский, они признались, что совершили преступление из корыстных побуждений — в целях хищения автомобиля и ценного имущества.

Обстоятельства случившегося выясняются.