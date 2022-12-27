Дело возбудили по факту гибели двух человек при пожаре в жилом доме в Томске
В Томске возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек при пожаре в четырехквартирном доме в переулке Базарный. Об этом пресс-служба регионального СУ СКР сообщает во вторник, 27 декабря.
«СКР по Томской области по результатам проверки, проведенной по факту обнаружения накануне тел двух человек при тушении пожара в жилом доме в переулке Базарном, 4, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинении смерти по неосторожности двум лицам»), — говорится в сообщении.
Пожар произошел накануне утром, 26 декабря, борьба с огнем велась около четырех часов, уточняет РИА «Томск». На месте были обнаружены тела 62-летней женщины и 68-летнего мужчины.
Назначено проведение экспертиз, допрашиваются свидетели. Все обстоятельства гибели людей выясняются.
В тот же день сообщалось, что в результате пожара четырехквартирный дом был серьезно поврежден, площадь возгорания составила около 100 кв. м. В мэрии подчеркнули, что погорельцы смогут рассчитывать на материальную поддержку. Жильцы дома отказались от маневренного жилья и переселились к родственникам.