Россияне назвали машиной мечты японский внедорожник

В преддверии Нового года портал «Авто.ру» выяснил, о какой машине мечтают россияне. Оказалось, что большинство выбрали черный японский внедорожник, сообщила 27 декабря пресс-служба компании.

По данным опроса, в котором приняли участие более тысячи респондентов, каждый третий российский автомобилист выбрал бы универсальную и повседневную модель, к каковым относиться внедорожник. Только каждый пятый респондент предпочел что-то премиальное. Почти каждый второй хотел бы себе вседорожник (49%). Значительно меньше мечтали о седане (27%) и хэтчбеке (11%).

Автолюбители мечтали не только о японских (за них проголосовали 32%), но и немецких (28%) машинах. Что касается диапазона цен, то стоимость машины мечты опрошенные оценили между двумя и пятью миллионами рублей.

Самым желанным цветом стал черный ( 36%). Белый находился на второй строчке рейтинга (17,5%). В топе цветов для машин также были серый (13%), синий (11%) и красный (9%).

Большинство респондентов (70%) предпочли машины с «автоматом», а что касается двигателя, то бензиновый мотор выбрали 58% опрошенных. К выбору мощности двигателя респонденты подошли рационально: мало кто хотел машину мощнее 250 л.с. (только 20%). Треть автомобилистов выбрали автомобили с мотором, развивающим 150–200 л. с.

12 декабря опрос «Авито Авто» показал, что российские водители считают самым универсальным автомобилем для РФ является кроссовер с бензиновым мотором. Что касается предпочтений по двигателю, то большинство опрошенных водителей высказались в пользу бензиновых моторов (52%).