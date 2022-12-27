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Федерация бокса РФ проведет благотворительную елку «Рождественская сказка»

Ольга Бузова и Ваня Дмитриенко выступят на благотворительной Новогодней елке «Рождественская сказка»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Федерация бокса РФ совместно с Центром Прогресса бокса при поддержке Правительства Московской области проведет благотворительную Новогоднюю елку «Рождественская сказка Федерации бокса России». Об этом сообщается на сайте спортивной организации во вторник, 27 декабря.

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Мероприятия елки пройдут с 30 декабря по 8 января в подмосковном парк-отеле «Русский».

В елке примут участие популярные российские певцы и музыканты.

Так, 2 января на мероприятии выступит Ваня Дмитриенко, 4 января — группа Galibri & Mavik, 5 января — Мари Краймбери, а 8-го — Ольга Бузова.

Гостей праздника ждут также развлечения по мотивам русских народных сказок, современные аттракционы, квесты и множество других бесплатных активностей, а также мастер-классы от известных боксеров, таких как Александр Поветкин и Алексей Тищенко.

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