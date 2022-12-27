Федерация бокса РФ проведет благотворительную елку «Рождественская сказка»

Федерация бокса РФ совместно с Центром Прогресса бокса при поддержке Правительства Московской области проведет благотворительную Новогоднюю елку «Рождественская сказка Федерации бокса России». Об этом сообщается на сайте спортивной организации во вторник, 27 декабря.

Мероприятия елки пройдут с 30 декабря по 8 января в подмосковном парк-отеле «Русский».

В елке примут участие популярные российские певцы и музыканты.

Так, 2 января на мероприятии выступит Ваня Дмитриенко, 4 января — группа Galibri & Mavik, 5 января — Мари Краймбери, а 8-го — Ольга Бузова.

Гостей праздника ждут также развлечения по мотивам русских народных сказок, современные аттракционы, квесты и множество других бесплатных активностей, а также мастер-классы от известных боксеров, таких как Александр Поветкин и Алексей Тищенко.

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