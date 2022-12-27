Женщина упала в открытый колодец с водой в Приморье
Женщина поскользнулась и упала в открытый колодец в Приморском крае. Потерпевшей оказали помощь спасатели.
Инцидент произошел в селе Михайловка. Женщина с дочерью пошла к колодцу, чтобы набрать воды, поскользнулась и упала с высоты 6 м. Об этом сообщает VostokMedia.
Пострадавшей удалось удерживаться на тросе с ведром до прибытия спасателей. Сотрудники экстренной службы воспользовались штурмовой лестницей, чтобы помощь женщине выбраться.
В ноябре ребенок провалился в открытый технологический колодец в Усть-Илимске (Иркутская область). Мальчику оказали помощь пожарные с штурмовой лестницей.