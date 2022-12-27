Пенсионерка пострадала при столкновении легковушек на карельской трассе

В Пряжинском районе Карелии в результате столкновения двух автомобилей пострадала пожилая автомобилистка. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.

Авария произошла 26 декабря на 30-м км трассы Петрозаводск – Суоярви. На участке, где проводились дорожные работы, 58-летний водитель Kia Sportage допустил занос и врезался во встречную «Ниву».

В результате столкновения пострадала 75-летняя водитель отечественной машины. С травмами ее госпитализировали в больницу, пишет ИА «Карелinform».

По факту ДТП организована проверка, все обстоятельства устанавливаются.

Вечером того же дня в Энгельсе (Саратовская область) 18-летний водитель «Лады Приора» не справился с управлением и врезался в столб. Молодой автомобилист и его 14-летняя пассажирка получили травмы.