Два человека погибли при пожаре в частном доме в Татарстане
В городе Бугульма (Татарстан) в результате пожара в частном доме погибли два человека. Об этом пресс-служба ГУ МЧС России по республике сообщает 27 декабря.
Информация о возгорании поступила в ведомство в районе 8 утра. Горел бревенчатый жилой дом № 16 по улице Казанская.
В ходе тушения в доме были обнаружены тела двух человек, предположительно мужчины и женщины.
Локализация пожара была объявлена спустя 20 минут после начала тушения, на полную ликвидацию потребовалось еще семь минут. Площадь возгорания составила 20 кв. м, уточняет InKazan.ru.
Личности погибших устанавливаются. Также выясняются обстоятельства и причины пожара.
В ночь на 27 декабря пожар также произошел в частном доме в Рязани. Погибли четыре человека.