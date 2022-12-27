В СФ оценили возможное участие генсека ООН в разрешении конфликта на Украине

Для участия России в предлагаемом Киевом «мирном саммите» под эгидой ООН нужно, чтобы все условия Москвы были выполнены. Об этом 27 декабря «Известиям» сообщил сенатор Совета Федерации Сергей Цеков.

Накануне Украина заявила о желании провести в конце февраля 2023 года «мирный саммит» на площадке ООН. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба отметил, что ООН могла бы стать лучшей площадкой для проведения этого, а генсек организации Антониу Гутерриш — посредником к привлечению сторон к диалогу.

Затем Гутерриш выразил готовность стать посредником в конфликте, но при участии всех сторон.

«Сначала надо выяснить, какие вопросы там собираются обсуждать. Если они выставят условия, что Украина обязуется осуществить денацификацию, демилитаризацию, обязуется не вступать ни в какие блоки, уважительно будет относиться к правам русских граждан Украины, если она не будет претендовать на те территории, которые входят в состав РФ, тогда можно говорить», — сказал Цеков.

26 декабря замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не отвергает разрешения конфликта на Украине политическим путем, однако не на тех условиях, которые ей сейчас выдвигает Киев.

16 декабря президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что некоторые страны предлагают ему сесть за стол переговоров с Россией, но в этих переговорах нет смысла.

Президент РФ Владимир Путин отмечал 9 декабря, что позиция РФ по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям. Глава государства пояснил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров с учетом изменившихся реалий.

Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров. Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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