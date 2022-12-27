Грузоподъемность ледовых переправ повысили в Якутии

Грузоподъемность четырех ледовых переправ повысили на территории Якутии. Об этом сообщает ИА SakhaNews со ссылкой на «Управтодор» республики.

Транспорт массой до 5 т может проехать по переправе между селами Хатас и Намцы в Намском районе. Аналогичная грузоподъемность теперь действует на переправе между селами Хатырык и Фрунзе.

До 16 т увеличили грузоподъемность переправ от города Нюрба к селам Мальжегар и Энгольжа по реке Мархе.

Кроме того, с 27 декабря открыта ледовая переправа между селами Булугнняхтах и Тойон-Ары в Хангаласском районе. Проехать по ней может транспорт массой до 10 т.

Переправу Якутск — Нижний Бестях через реку Лену планируют открыть в январе.