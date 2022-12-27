Два человека пострадали при столкновении авто со столбом в Энгельсе
В Энгельсе (Саратовская область) в результате столкновения легковушки со столбом пострадали молодой автомобилист и его 14-летняя пассажирка. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла вечером 26 декабря в поселке Приволжский. Ориентировочно у дома № 87 по улице Комарова 18-летний водитель «Лады Приора» превысил скорость и потерял управление. Машина врезалась в опору линии электропередачи.
В результате ДТП автомобилист получил различные травмы, его госпитализировали, пишет ИА «Взгляд-инфо». Также пострадала его 14-летняя пассажирка, девочке назначено амбулаторное лечение.
14 декабря под Энгельсом водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там его машина столкнулась с автомобилем «Лада Гранта». Пострадали четыре человека.