УАЗ намерен вернуть своим внедорожникам «автомат»

Ульяновский автозавод возобновит производство внедорожников с автоматической коробкой передач в 2024 году. Об этом 27 декабря сообщило издание «Коммерсант».

Планы завода подтвердил председатель совета директоров «Соллерс» Адиль Ширинов.

Автоматической трансмиссией в линейке УАЗ оснащались только две модели — внедорожник Patriot и его грузовая модификация «Пикап». Автомобили комплектовались французским шестиступенчатым «автоматом» Punch Powerglide 6L50.

6 декабря Ульяновский автозавод приостановил прием заказов на внедорожник Patriot и версию «Пикап», которые оснащались автоматической коробкой передач. Причину, по которой пока нельзя заказать модель Patriot или версию «Пикап» с автоматической трансмиссией, на УАЗе не уточнили. Эксперты связывают это с санкциями Евросоюза, из-за которых поставки французских автоматических коробок передач Punch Powerglide 6L50 на Ульяновский автозавод запрещены.

На заводе сообщили, что в рамках антисанкционной логистики УАЗ уже заместил механическую коробку передач корейского производства на китайскую пятиступенчатую механику от BAIC. Специалисты полагают, что новый автомат для отечественного вездехода тоже удастся найти в Китае.