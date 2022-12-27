Реклама
Прямой эфир
Мир
РФ и КНР начали проработку открытия наземного пассажирского сообщения
Интернет
Хакеры опубликовали данные более 1 тыс. украинских интернет-активистов
Общество
Росавиация выдала сертификаты летной годности 600 иностранным самолетам
Здоровье
В Хабаровском крае зарегистрированы две смерти от гриппа
Общество
Жители Запорожской области смогут обменять гривны на рубли до 1 апреля
Мир
Путин и Лукашенко провели встречу на полях саммита СНГ в Петербурге
Политика
В Госдуме предрекли сожаление в Евросоюзе из-за потери отношений с Россией
Общество
Жительницу Херсонской области задержали за передачу Украине координат ВС РФ
Спорт
ФИФА допустила участие России в отборе на ЧМ-2026 при переходе в Азию
Мир
Сирия разрешила пролет гражданских самолетов РФ через свое воздушное пространство
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 7%
Экономика
Силуанов предсказал низкую инфляцию в РФ в первом полугодии 2023 года

Научная елка WOW! HOW? возвращается в Москву с большим шоу

0
Фото: пресс-служба WOW! HOW?
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Научная елка WOW! HOW? возвращается в Москву с большим шоу! В дни новогодних праздников с 29 декабря по 4 января детей младшего школьного возраста и их родителей ждет удивительная научно-развлекательная программа «Вселенная чудес» в конгресс-центре на проспекте Вернадского.

На представлении «Вселенная чудес» Дед Мороз и его помощники вместе с ребятами отправятся в захватывающее турне по планетам Солнечной системы. По сюжету в этот Новый год один из московских школьников загадал очень необычное желание, исполнить которое может только магия. На его удачу Дед Мороз как раз искал самое удивительное новогоднее желание и с радостью отправится с нашим героем в фантастическое научное путешествие.

Как всегда, на научных елках WOW! HOW? программа будет наполнена завораживающими научными экспериментами: летающие дроны, научная магия физических и химических опытов, электрический шторм с высоковольтными генераторами Тесла. В шоу использованы 120 кв. м FullHD LED-экранов, 50 киловатт объемного звука, 127 оптических и световых установок, 6 т декораций и реквизита и более 20 эксклюзивных научных демонстраций.

В основе проекта лежит идея Edutainment (образование через развлечение) — дети смогут увидеть увлекательные и интересные опыты, прикоснуться к реальным научным экспериментам и сделать их своими руками дома. Наука — это не про скучные формулы и задачки, а целый увлекательный мир, который постоянно вокруг нас.

А для самых маленьких любителей науки и техники (3+) организаторы подготовили представление «Лаборатория чудес», которое состоится в большом зале РГДБ. Традиционные для научной елки опыты на сцене специально адаптированы для маленьких зрителей.

«Мы проводим научную елку уже в восьмой раз, в этом году мы впервые после пандемии возвращаемся на большую площадку с обновленной программой «Вселенная чудес». Шоу готовят около 50 ученых — выпускники и аспиранты ведущих вузов, которые глубоко погружены в науку и умеют об этом просто и увлекательно рассказывать. Научная ёлка состоит из нескольких частей: полезные научные мультики перед шоу и представление на большой сцене. Кроме того, у нас дети могут сами ставить эксперименты — после шоу они получают научный подарок, и это пробуждает в них интерес к науке, — рассказал Сергей Шкляев, организатор фестиваля WOW! HOW? — Помимо этого мы делаем сразу две научные елки: для совсем маленьких и детей постарше. Как показал наш опыт, даже малышей можно увлечь научными экспериментами, если правильно их преподнести».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022