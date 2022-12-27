Научная елка WOW! HOW? возвращается в Москву с большим шоу! В дни новогодних праздников с 29 декабря по 4 января детей младшего школьного возраста и их родителей ждет удивительная научно-развлекательная программа «Вселенная чудес» в конгресс-центре на проспекте Вернадского.

На представлении «Вселенная чудес» Дед Мороз и его помощники вместе с ребятами отправятся в захватывающее турне по планетам Солнечной системы. По сюжету в этот Новый год один из московских школьников загадал очень необычное желание, исполнить которое может только магия. На его удачу Дед Мороз как раз искал самое удивительное новогоднее желание и с радостью отправится с нашим героем в фантастическое научное путешествие.

Как всегда, на научных елках WOW! HOW? программа будет наполнена завораживающими научными экспериментами: летающие дроны, научная магия физических и химических опытов, электрический шторм с высоковольтными генераторами Тесла. В шоу использованы 120 кв. м FullHD LED-экранов, 50 киловатт объемного звука, 127 оптических и световых установок, 6 т декораций и реквизита и более 20 эксклюзивных научных демонстраций.

В основе проекта лежит идея Edutainment (образование через развлечение) — дети смогут увидеть увлекательные и интересные опыты, прикоснуться к реальным научным экспериментам и сделать их своими руками дома. Наука — это не про скучные формулы и задачки, а целый увлекательный мир, который постоянно вокруг нас.

А для самых маленьких любителей науки и техники (3+) организаторы подготовили представление «Лаборатория чудес», которое состоится в большом зале РГДБ. Традиционные для научной елки опыты на сцене специально адаптированы для маленьких зрителей.

«Мы проводим научную елку уже в восьмой раз, в этом году мы впервые после пандемии возвращаемся на большую площадку с обновленной программой «Вселенная чудес». Шоу готовят около 50 ученых — выпускники и аспиранты ведущих вузов, которые глубоко погружены в науку и умеют об этом просто и увлекательно рассказывать. Научная ёлка состоит из нескольких частей: полезные научные мультики перед шоу и представление на большой сцене. Кроме того, у нас дети могут сами ставить эксперименты — после шоу они получают научный подарок, и это пробуждает в них интерес к науке, — рассказал Сергей Шкляев, организатор фестиваля WOW! HOW? — Помимо этого мы делаем сразу две научные елки: для совсем маленьких и детей постарше. Как показал наш опыт, даже малышей можно увлечь научными экспериментами, если правильно их преподнести».