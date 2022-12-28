Эксперты по кибербезопасности проконтролируют проведение розыгрыша «Новогоднего миллиарда»

Эксперты компании Group-IB, которая специализируется на исследовании высокотехнологичной преступности и защите от кибератак, проконтролирует проведение розыгрыша «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото».

Как сообщает пресс-служба крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей «Столото», специалисты из Group-IB должны буду удостовериться в том, что в новогоднем тираже «примут участие только проданные билеты с зарегистрированными игровыми комбинациями».

По словам замгендиректора S8 Capital (в который входит «Столото») Екатерины Тутон, «все розыгрыши лотерей, распространяемых „Столото“, проводятся под контролем государства и тиражных комиссий». «Эти меры обеспечивают контроль за соблюдением двух главных принципов проведения всех лотерей, которые распространяет „Столото“, — случайности формирования выигрышной комбинации и равновероятности выигрыша для каждого участвующего билета», — подчеркнула она.

Тутон добавила, что в розыгрыше «Новогоднего миллиарда» 1 января участвуют миллионы человек, поэтому уже третий год подряд к контролю базы участвующих в праздничном тираже «Русского лото» привлекает Group-IB.

В компании напомнили, что в момент продажи лотерейного билета в фискальном накопителе контрольно-кассовой техники сохраняются данные о конкретном проданном билете на конкретный тираж. Впоследствии эти данные поступают в базу ФНС и в независимую систему контроля, установленную у организатора лотереи — Министерства спорта Российской Федерации или Министерства финансов Российской Федерации. Одновременно информация регистрируется в лотерейной системе учета. Из проданных билетов формируется «база играющих билетов».

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи «Столото» (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна) являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.