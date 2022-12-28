Реклама
Прямой эфир
Мир
ДТП с участием 200 машин произошло в Китае
Мир
Индия намерена подать заявку на проведение Олимпийских игр в 2036 году
Мир
На Украине прошло больше сотни обысков у священников УПЦ
Происшествия
В Кабардино-Балкарии уничтожены готовившие теракт по заданию Киева боевики
Мир
Захарова призвала не реагировать на призывы Киева исключить РФ из Совбеза ООН
Общество
Суд вынес обвинительный приговор стрелявшему в вузе в Перми
Политика
В Совфеде указали на выгоду для Зеленского от конфликта на Украине
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой и трамваем в Барнауле
Интернет
RaHDit опубликовала данные более 70 солдат ВСУ и офицеров «кибервойск»
Авто
В Госдуму внесен законопроект о привязке ОСАГО к водителю
Мир
СМИ сообщили о начале демонтажа памятника Екатерине II в Одессе
Интернет
В МИДе заявили об увеличении кибератак на РФ на 80% в 2022 году

Эксперты по кибербезопасности проконтролируют проведение розыгрыша «Новогоднего миллиарда»

0
Фото: пресс-служба «Столото»
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты компании Group-IB, которая специализируется на исследовании высокотехнологичной преступности и защите от кибератак, проконтролирует проведение розыгрыша «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото».

Как сообщает пресс-служба крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей «Столото», специалисты из Group-IB должны буду удостовериться в том, что в новогоднем тираже «примут участие только проданные билеты с зарегистрированными игровыми комбинациями».

По словам замгендиректора S8 Capital (в который входит «Столото») Екатерины Тутон, «все розыгрыши лотерей, распространяемых „Столото“, проводятся под контролем государства и тиражных комиссий». «Эти меры обеспечивают контроль за соблюдением двух главных принципов проведения всех лотерей, которые распространяет „Столото“, — случайности формирования выигрышной комбинации и равновероятности выигрыша для каждого участвующего билета», — подчеркнула она.

Тутон добавила, что в розыгрыше «Новогоднего миллиарда» 1 января участвуют миллионы человек, поэтому уже третий год подряд к контролю базы участвующих в праздничном тираже «Русского лото» привлекает Group-IB.

В компании напомнили, что в момент продажи лотерейного билета в фискальном накопителе контрольно-кассовой техники сохраняются данные о конкретном проданном билете на конкретный тираж. Впоследствии эти данные поступают в базу ФНС и в независимую систему контроля, установленную у организатора лотереи — Министерства спорта Российской Федерации или Министерства финансов Российской Федерации. Одновременно информация регистрируется в лотерейной системе учета. Из проданных билетов формируется «база играющих билетов».

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи «Столото» (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна) являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022