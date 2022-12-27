Реклама
Прямой эфир
Мир
РФ и КНР начали проработку открытия наземного пассажирского сообщения
Интернет
Хакеры опубликовали данные более 1 тыс. украинских интернет-активистов
Общество
Росавиация выдала сертификаты летной годности 600 иностранным самолетам
Здоровье
В Хабаровском крае зарегистрированы две смерти от гриппа
Общество
Жители Запорожской области смогут обменять гривны на рубли до 1 апреля
Мир
Путин и Лукашенко провели встречу на полях саммита СНГ в Петербурге
Политика
В Госдуме предрекли сожаление в Евросоюзе из-за потери отношений с Россией
Общество
Жительницу Херсонской области задержали за передачу Украине координат ВС РФ
Спорт
ФИФА допустила участие России в отборе на ЧМ-2026 при переходе в Азию
Мир
Сирия разрешила пролет гражданских самолетов РФ через свое воздушное пространство
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 7%
Экономика
Силуанов предсказал низкую инфляцию в РФ в первом полугодии 2023 года

Свыше 15 млн рублей отдали мошенникам жители Амурской области

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Амурской области отдали телефонным мошенникам свыше 15 млн рублей за неделю. Об этом сообщает Амурская служба новостей со ссылкой на региональное управление МВД.

В Сковородинском районе женщина 1990 года рождения установила приложение, с помощью которого рассчитывала получить доход от инвестиций. С потерпевшей связались мошенники, которые предложили вкладывать крупные суммы. Амурчанка отдала собственные сбережения и оформила кредиты, ущерб составил 4,64 млн рублей.

В Благовещенске мошенники связались с женщиной 1971 года рождения от имени правоохранительных органов и службы безопасности банка. Потерпевшую убедили, что на ее имя кто-то пытается оформить кредиты. Женщина самостоятельно оформила кредит и перечислила средства на «безопасный» счет. Ущерб превысил 3 млн рублей.

Сотрудники полиции напоминают, что нельзя проводить финансовые операции под диктовку незнакомцев по телефону.

В Иркутской области две женщины отдали мошенникам 5,6 млн рублей. Злоумышленники убедили потерпевших оформить кредит и перечислить деньги на «безопасный» счет.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022