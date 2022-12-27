Свыше 15 млн рублей отдали мошенникам жители Амурской области

Жители Амурской области отдали телефонным мошенникам свыше 15 млн рублей за неделю. Об этом сообщает Амурская служба новостей со ссылкой на региональное управление МВД.

В Сковородинском районе женщина 1990 года рождения установила приложение, с помощью которого рассчитывала получить доход от инвестиций. С потерпевшей связались мошенники, которые предложили вкладывать крупные суммы. Амурчанка отдала собственные сбережения и оформила кредиты, ущерб составил 4,64 млн рублей.

В Благовещенске мошенники связались с женщиной 1971 года рождения от имени правоохранительных органов и службы безопасности банка. Потерпевшую убедили, что на ее имя кто-то пытается оформить кредиты. Женщина самостоятельно оформила кредит и перечислила средства на «безопасный» счет. Ущерб превысил 3 млн рублей.

Сотрудники полиции напоминают, что нельзя проводить финансовые операции под диктовку незнакомцев по телефону.

В Иркутской области две женщины отдали мошенникам 5,6 млн рублей. Злоумышленники убедили потерпевших оформить кредит и перечислить деньги на «безопасный» счет.