В Дагестане подросток случайно застрелил сверстника из охотничьего карабина

В Дагестане 14-летний подросток случайно застрелил своего 15-летнего знакомого из охотничьего карабина. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По предварительной версии следствия, накануне, 26 декабря, в Кизилюрте школьник, находясь в своей квартире, в одной комнате со своим сверстником, достал из сейфа отца охотничий карабин и случайно выстрелил в своего знакомого. От полученных ран пострадавший скончался на месте.

Прокуратура взяла расследование инцидента под свой контроль и возбудила уголовное дело по факту произошедшего, передает «Газета.Ru».

«Прокуратурой республики организована проверка в связи с причинением смерти подростку в городе Кизилюрте. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, ход расследования которого поставлен на контроль», — сообщили в пресс-службе ведомства «РИА Новости».

14 декабря сообщалось, что в Свердловской области мужчина случайно застрелил напарника во время охоты, перепутав его с лосем. Выстрел был сделан из карабина СКС калибра 7.62 мм. Пострадавший был доставлен в больницу, но скончался в приемном покое учреждения.