Прыг — отскок

Последствия для российской экономики оказались значительно мягче, чем ожидалось в начале весны прошлого года. По итогам 2022-го мы ожидаем сокращения ВВП менее чем на 3%. По сравнению с апрельским прогнозом ЦБ РФ, когда падение планировалось в районе 8–10%, можно сказать, что худшие опасения не реализовались. Скорее всего результаты покажут, что основной вклад в сокращение ВВП в 2022-м внесло сокращение конечного потребления домохозяйств, что отчасти компенсировалось положительным эффектом от увеличения бюджетных расходов, инерционного роста инвестиций в основной капитал, чистого экспорта (объем импорта товаров и услуг в 2022 году сокращался значительно сильнее, чем объем экспорта).

Устойчивости экономики способствовали такие факторы, как сохранение объемов нефтяного экспорта (с перенаправлением его основных потоков от западных потребителей в Китай, Индию и Турцию) при высоких ценах на энергоресурсы в течение большей части года. А также значительное увеличение бюджетных расходов, льготные программы кредитования, неожиданный рост инвестиций в основной капитал и сохранение рекордно низкой безработицы, что в ряде отраслей компенсируется режимом неполной занятости.

Меры господдержки, в частности, в авиации, строительстве, автопроме, внутреннем туризме, изменение торгово-логистических цепочек, легализация параллельного импорта позволили в той или иной мере смягчить негативный эффект от санкций. Наиболее устойчиво держались такие области, как строительство, сельское хозяйство, добыча нефти, финансовая и страховая деятельность, пищевая промышленность, связанные с ОПК производства.

Однако проблемы в экономике и эффект от санкций, контрсанкций и ухода иностранных компаний с российского рынка постепенно накапливаются. Сокращение экспорта, не связанного с нефтегазом, первый вице-премьер Андрей Белоусов прогнозировал примерно на 17% в 2022 году. Это следствие эмбарго ЕС на металлы, уголь, древесину и продукты ее переработки из России, запрета западных стран на импорт российского золота, расчетных и логистических проблем экспорта продукции АПК и удобрений.

Мы ожидаем, что ВВП в 2023-м сократится на 2,5–3,5%, а ближе к концу года экономика может начать восстановление. Отрицательный вклад в ВВП в этом году, как ожидается, будут вносить чистый экспорт (физические объемы импорта восстанавливаются, экспорта, скорее всего, снизятся) и, вероятно, инвестиции в основной капитал (их рост в 2022 году на фоне спада экономики носил во многом инерционный характер, ожидавшийся спад может реализоваться позже).

С точки зрения внешнего спроса ситуация ухудшается — стагнация или рецессия в мировой экономике, вступление в силу эмбарго на нефть в сочетании с потолком цен уже сказываются на стоимости российского сырья (а по данным СМИ, и на объемах экспорта), а также на рубле. С февраля 2023 года предстоит вступление в силу эмбарго ЕС на российские нефтепродукты (также с потолком цен) и потолка цен на газ. Со стороны импорта в Россию большинство непосредственных санкционных рисков, вероятно, уже реализовалось. Новые проблемы могут быть связаны с усилением давления западных государств на третьи страны-посредники в цепочках поставок критического импорта.

В отношении потребительского спроса, не исключено, что так называемое дно спада уже пройдено, но восстановление может идти медленно, а риски дальнейшего падения связаны со сценарием шока со стороны внешнего сектора или обострения конфликта на Украине. Бизнес постепенно адаптируется к санкциям, перенастраивая производственные, технологические, внешнеторговые и логистические цепочки, но этот процесс далек до завершения. Обсуждаемые властями ограничения на удаленную работу из-за рубежа могут усугубить отмечаемый ЦБ дефицит рабочей силы.

Бюджетная политика останется мягкой, что будет оказывать поддержку внутреннему спросу, хотя рост доли расходов на ОПК и правоохранительную деятельность может в определенной степени нивелировать этот эффект для экономики. Инвестиционный спрос, скорее всего, перейдет к снижению на фоне общей крайне высокой неопределенности. Впрочем, вложения в инфраструктурные проекты — переориентация транспортно-логистических путей, строительство газопроводов в Китай, а также импортозамещение продолжатся вследствие господдержки.

В первом полугодии мы ожидаем наиболее трудный период, связанный с сокращением экспорта и инвестиций в основной капитал, ближе к концу года и в 2024-м может начаться постепенное восстановление. При этом существенные риски в 2023-м для российской экономики связаны с возможной рецессией в мировой, угрозами финансовой стабильности, усилением санкционного давления, в том числе торговых и финансовых ограничений со стороны стран, на данный момент не поддержавших западные санкции, но опасающихся вторичных рестрикций.

Автор — руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам»

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