На ВДНХ стартовала трехнедельная программа «Добрые каникулы»

На ВДНХ в Москве стартовала программа «Добрые каникулы», которая продлится до 15 января 2023 года. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии во вторник, 27 декабря.

Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, программа подготовлена совместно с некоммерческими организациями. Для москвичей и гостей столицы проведут свыше 80 мастер-классов, лекций и кинопоказов. Кроме того, все желающие приглашаются на новогоднюю благотворительную ярмарку, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В частности, благотворительный фонд помощи детям с инвалидностью «Движение вверх» проведет мастер-класс по изготовлению новогодних открыток. Для детей покажут мультфильм и проведут квест «Как помочь котику Мультику?».

7 января гостям расскажут, как можно помогать животным, не тратя деньги.

На ярмарке посетители смогут приобрести вязаные игрушки, посуду, свечи, текстиль, средства от продажи которых направят подопечным НКО, пишет РИАМО. Так гости смогут помочь детям с инвалидностью, приютам для бездомных животных и другим.

Программа «Добрые каникулы» пройдет в павильоне № 44 «Кролиководство», уточняет сайт kp.ru.

Кроме того, на ВДНХ можно будет передать новогодние подарки жителям новых территорий и участникам спецоперации, пишет «Москва 24».

На ВДНХ в новогодние праздники также пройдут другие развлекательные мероприятия. Со 2 по 8 января будут проводиться экскурсии «Новый год и Рождество в космосе», 7 января на катке представят иммерсивный спектакль «Рождество желаний».

26 декабря телеканал «360» перечислил необычные места для встречи Нового года в Москве и области. Туда, в частности, вошел каток на ВДНХ, где для гостей праздника подготовили интерактивно-развлекательные программы, ледовые шоу, выступления фигуристов и популярных исполнителей.

19 декабря «Известия» рассказывали, куда можно сходить в Москве на новогодние праздники. В частности, в разных уголках столицы к зимнему сезону открылись многочисленные катки, большинство из которых в январские праздники работают по графику выходного дня. Помимо ВДНХ покататься на коньках можно будет на ГУМ-катке на Красной площади. Также будут работать и старейшая в столице ледовая площадка в Парке Горького, и атмосферный каток в Саду имени Баумана, и «Серебряный лед» в Измайловском парке, City в парке «Красная Пресня» и «Полярный» в Филях.

Кроме того, а праздничные дни организуют новогодние фестивали и ярмарки. Так, в парке «Ходынское поле» с 30 декабря по 8 января пройдет фестиваль ледяной скульптуры.