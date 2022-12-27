Трубы прорвало в Невинномысске из-за землетрясения

Причиной прорыва труб в Невинномысске Ставропольского края могли стать землетрясения. Этого не исключили в городской администрации, ссылаясь на итоги расследования, проведенного местными журналистами.

Выяснилось, что в некоторые дни магнитуда толчков достигала 5,5. В администрации отметили, что каждый день на Земле регистрируются сотни подземных толчков, а люди их не замечают. Однако эти толчки негативно влияют на то, что под землей.

Речь идет об инженерных сооружениях, коммуникациях и трубах, говорится в публикации, на которую ссылается NewsTracker.

Ранее в Невинномысске обрушился участок грунта из-за прорыва канализации. Диаметр коллектора был 1 м.

В середине декабря сообщалось, что в Невинномысске возбудили уголовное дело по факту трехдневного отсутствия отопления в одном из домов.