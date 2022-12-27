Главные факты о Московском скоростном диаметре

К концу 2023 года в Москве планируют запустить движение на участке новой магистрали — Московского скоростного диаметра. Эта новая транспортная артерия города свяжет Юго-Восточную и Северо-Восточную хорды, пересечет крупнейшие магистрали и соединит две важные трассы за пределами столицы. Как продвигается реализация проекта и какое значение он имеет для транспортной инфраструктуры Москвы — читайте в материале «Известий».

МСД — схема на карте Москвы и Московской области

Протяженность новой трассы составит 68 км. Она послужит соединительной артерией для 40 районов города с населением более 5 млн. Магистраль пройдет от платной дороги Москва — Санкт-Петербург до Симферопольского шоссе с ответвлением на строящуюся трассу М-12 Москва — Казань.

Дорога свяжет крупнейшие вылетные магистрали: Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское, Каширское и Варшавское шоссе, Рязанский и Волгоградский проспекты, шоссе Энтузиастов, а также магистраль Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

По своим масштабам проект сравним с действующими МКАД и ТТК. Время в пути для москвичей, пользующихся новой магистралью, сократится на 10–50 минут в зависимости от времени суток и маршрута. Кроме того, проще и быстрее будет добираться в аэропорты Домодедово и Шереметьево, время поездки сократится на 20–25 минут.

Также, по подсчетам властей Москвы, благодаря МСД удастся сократить вредные выбросы от транспортных средств на 20%.

Основной участок трассы был целиком введен в эксплуатацию в сентябре, ко Дню города. Открытие южного участка МСД запланировано на конец 2023 года. По прогнозам дептранса, после запуска всего Московского скоростного диаметра число машин вырастет до 400 тыс.

МСД для транзитных автомобилей станет платным с 2023 года

С 2 января 2023 года транзит автомобилей по диаметру станет платным. Таким образом власти Москвы намерены разгрузить дорогу, сократив транзитный трафик.

Стоимость проезда по МСД в 2023 году

Плата для транзитных авто составит 950 рублей, провести платеж можно будет с помощью приложения «Парковки России» и специального сайта. На трассе будет установлено фото- и видеонаблюдение. Грузовой транзит не предусмотрен, если у транспортного средства нет специального пропуска.

Для жителей столицы и Московской области проезд по МСД останется бесплатным. Для подтверждения этого права у автомобиля должны быть номера одного из двух регионов. Бесплатно будет проезжать и общественный транспорт, в том числе такси с лицензией на работу на территории региона.