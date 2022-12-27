Названы лучшие иностранные фильмы 2022 года

Киноканал Cinema составил «Абсолютный топ» лучших иностранных фильмов 2022 года.

Первое место в рейтинге занял американский боевик о летчике-испытателе Мэверике «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли.

«Это самый кассовый фильм года, собравший в мировом прокате почти $1,5 млрд», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

На второй строчке топа — фильм «Солнце мое», дебют режиссера Шарлотты Уэллс. Рейтинг свежести данной картины на сайте-агрегаторе рецензий составляет 98%.

Третье место в рейтинге досталось драме «Тар» с Кейт Бланшетт в главной роли. Картина номинирована на премию «Золотой глобус» как лучший фильм.

Отмечается, что в «Абсолютный топ» попал детективный триллер «Решение уйти» южнокорейского режиссера Пака Чхан-ука. Фильм замыкает рейтинг лучших кинолент 2022 года.

21 декабря Американская киноакадемия представила шорт-лист номинантов на кинопремию «Оскар» в 10 категориях за 2022 год.

В список возможных номинантов на премию в категории «Лучший полнометражный документальный фильм» вошла американская лента «Навальный» режиссера Дэниела Роэра. Всего в данной категории в шорт-лист вошли 15 фильмов, пять из которых позднее будут выдвинуты на премию. В числе претендентов картины «Всё, что дышит» Шаунака Сена, «Потомок» Маргарет Браун, «Вся красота и кровопролитие» Лоры Пойтрас, «Вулкан любви» Сары Досы, «Движение Джейн» Тии Лессин и Эммы Пилдс, «Дэвид Боуи: Moonage Daydream» Бретта Моргена и другие.

23 декабря стало известно о включении российского фильма «Выход» в шорт-лист претендентов на «Оскар» за лучший короткометражный документальный фильм. Режисерами фильма выступили Максим и Евгения Арбугаевы. Лента повествует об ученом-биологе, который на протяжении лет наблюдает за массовой миграцией моржей, связанной с глобальным потеплением.