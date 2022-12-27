Новые платные парковки запустят в Тюмени в конце января

Новые платные парковочные зоны начнут работать в Тюмени с 30 января. На текущий момент специалисты проводят работы по тестированию программного обеспечения.

Общая вместимость четырех парковок составит 1,22 тыс. машино-мест, пишет Megatyumen.ru. Оплачивать нахождение автомобиля потребуется в границах улиц Первомейской, Республики, Осипенко, Орджоникидзе, Советской, Луначарского, Ирбитской, Ямской, Коммунистической и берега реки Туры, а также на участке улицы Республики между перекрестками с улицами Максима Горького и Мельникайте.

Парковки будут работать в платном режиме с 7 до 19 часов по будним дням. Стоимость одного часа составит 25-30 рублей, уточняет портал «Наш город».

В конце ноября платный паркинг запустили на улице Красной Армии в Красноярске. Стоимость одного часа составляет 25 рублей.