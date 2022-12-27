Дело возбудили после избиения младенца в Ростове-на-Дону

Уголовное дело возбудили после того, как мужчина избил новорожденную дочь в Ростове-на-Дону. Ему грозит до 10 лет заключения.

Инцидент произошел 20 декабря, когда мужчина в состоянии алкогольного опьянения повздорил со своей супругой, а затем начал избивать ее и находившегося у нее на руках ребенка.

Малышку госпитализировали с серьезными травмами. Проводится проверка причин и обстоятельств случившегося. Эксперты выясняют, насколько удовлетворительно родители выполняли свои обязанности, пишет RostovGazeta.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге женщина убила троих своих детей — мальчиков 10 и 15 лет, а также пятимесячную девочку. По некоторым данным, у женщины имеются проблемы с психикой. Она говорила родственникам, что в детей вселился дьявол.