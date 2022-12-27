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На ВДНХ начались «Добрые каникулы»

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru/Е. Самарина
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Столичные некоммерческие организации подготовили более 80 мастер-классов, лекций и кинопоказов в рамках программы «Добрые каникулы» на ВДНХ. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Каникулы на ВДНХ будут действительно добрыми. (…) Всех желающих приглашают на новогоднюю благотворительную ярмарку. Кроме того, на выставке работает один из центров «Москва помогает», где волонтеры принимают подарки для жителей новых территорий и участников специальной военной операции. Семьи военнослужащих из разных регионов страны смогут бесплатно посетить каток и музеи ВДНХ», — отметила вице-мэр.

В рамках программы организаторы запланировали мастер-класс по изготовлению новогодних открыток, занятие по актерскому мастерству, показ фильмов о благотворительных организациях, а также детский квест «Как помочь котику Мультику?». Кроме того, один из благотворительных фондов проведет лекцию «Как помогать животным, не потратив ни рубля» — о том, как стать опекуном животного из приюта и найти ему новый дом.

Программа «Добрые каникулы» продлится до 15 января. Основной площадкой стал павильон №44 «Кролиководство», расположенный в северо-восточной части ВДНХ. Организатором проекта выступает городская сеть коворкинг-центров НКО при поддержке столичного комитета общественных связей и молодежной политики. Информация о мероприятиях опубликована на сайте «Душевная Москва».

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.

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