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Офицер НМ ЛНР Марочко заявил о переброске ВСУ штурмовых групп наемников в район Кременной

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В район Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР) началась переброска украинских штурмовых групп, чтобы восполнить потери Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 27 декабря сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

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«В районе населенного пункта Кременная отмечена переброска штурмовых групп, состоящих из подготовленных за рубежом украинцев и иностранных наемников», — цитирует его «РИА Новости».

По словам Марочко, украинские подразделения понесли большие потери, пытаясь прорвать российскую линию обороны, и после этого были вынуждены отойти на ранее занимаемые ими позиции для перегруппировки своих сил. Теперь снова в наступление ВСУ смогут отправиться только после того, как к ним придет подкрепление.

Накануне, 26 декабря, помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что потери украинских войск в районе Кременной за минувшие сутки составили свыше 60 человек, а также порядка 10 единиц легкой бронированной техники. Также военные Украины лишились трех бронетранспортеров и четырех беспилотников (БЛА). Киселев добавил, что Сватово и Кременная «остаются очень напряженным участком для наших подразделений».

23 декабря командир батальона второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР с позывным Чечен сообщил, что солдаты ВСУ массово покидают лисичанский участок фронта, в связи с чем Киев начал перебрасывать туда иностранных наемников. По словам военного, ситуация на указанном участке фронта стабильно напряженная, но наступление российской армии это не останавливает.

3 декабря разведчик Вооруженных сил РФ рассказал о высоком уровне потерь среди ВСУ и быстрой доукомплектации подразделений, потерявших часть личного состава. По его словам, если в течение дня бойцы российской армии смогли поразить в районе 10 человек в первой половине дня, то к вечеру на позиции прибывает такое же количество солдат ВСУ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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