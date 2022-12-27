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Силуанов прокомментировал идею налога для уехавших россиян

Глава Минфина Силуанов: позиция по налогообложению уехавших россиян пока не сформирована
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Правительство РФ пока не определилось с позицией по вопросу налогообложения работающих из-за рубежа российских граждан. Об этом 27 декабря заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

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«Мы могли бы, наверное, говорить о том, что, оказывая определенные услуги из-за рубежа на территории Российской Федерации, с этого может быть уплачен налог. И мы, собственно, хотим сделать так, чтобы налоги платились, не создавая никаких негативных стимулов. Поэтому взвешиваем предложения депутатов, и правительство определится с позицией», — сказал министр.

До этого, 5 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не ведется никаких дискуссий на тему возможных наказаний для тех россиян, которые покинули страну и уехали работать за границу на фоне мобилизации. Он отметил, что в Кремле не обсуждается и тема создания условий для возвращения россиян на родину, предложенная министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максутом Шадаевым.

Тогда же стало известно, что глава комитета Совета Федерации по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас выступил с инициативой о введении ряда ограничений для граждан, которые покинули страну, но продолжают работать на российские компании. Он предложил сделать «менее комфортным» пребывание за границей уехавших из страны россиян, мотивируя это отсутствием доказательной базы о том, что они по-прежнему платят налоги в РФ.

Ранее, в ноябре, глава Минцифры Шадаев предложил ослабить ограничения и «драконовские» меры в отношении российских IT-сотрудников, уехавших из страны.

На фоне объявления частичной мобилизации в РФ увеличилось число желающих выехать за пределы страны. Так, очереди наблюдались на границе с Грузией и Казахстаном. Особым спросом пользовались рейсы в Армению.

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