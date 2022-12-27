Маск оценил предсказания Медведева на 2023 год
Американский предприниматель Илон Маск счел абсурдными предсказания заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева на 2023 год. Об этом во вторник, 27 декабря, бизнесмен написал в ответ на пост российского политика в Twitter.
«Это определенно самые абсурдные предсказания, которые я когда-либо слышал», — заявил он.
Днем ранее Медведев назвал 10 «футуристических гипотез» на 2023 год.Так, по его словам, в 2023 году в мире ожидается повышение цен на нефть до $150 за баррель и на газ до $5 тыс. за 1 тыс. куб. м. Кроме того, Медведев предрек возврат Великобритании в Европейский союз (ЕС), а далее — распад ЕС и отмену евро в качестве валюты бывшего союза.
Зампред Совбеза РФ также спрогнозировал захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины.
25 декабря Медведев в статье для «Российской газеты» подвел шесть глобальных итогов года. По его словам, мир в 2022 году изменился навсегда и наступила новая эпоха, которая несет кардинальные перемены.
Прежде всего он назвал вынужденным решение президента России Владимира Путина о начале спецоперации по защите Донбасса (СВО), так как речь шла не только о защите братских республик, но и о безопасности и суверенитете самой России.