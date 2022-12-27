Реклама
Прямой эфир
Здоровье
В Хабаровском крае зарегистрированы две смерти от гриппа
Общество
Жители Запорожской области смогут обменять гривны на рубли до 1 апреля
Мир
Лавров указал на физическую угрозу из США для президента России
Мир
Китайские аналитики подчеркнули высокий потенциал России в противостоянии Западу
Мир
США были проинформированы о запуске дронов КНДР на территорию Южной Кореи
Общество
Суд увеличил штраф до 70 млн рублей экс-совладельцу «Зимней вишни»
Общество
Жительницу Херсонской области задержали за передачу Украине координат ВС РФ
Спорт
ФИФА допустила участие России в отборе на ЧМ-2026 при переходе в Азию
Мир
Сирия разрешила пролет гражданских самолетов РФ через свое воздушное пространство
Мир
Лавров гарантировал отсутствие проблем со стороны РФ после отрезвления Европы от русофобии
Мир
Генсек ООН заявил о готовности выступить посредником в украинском конфликте
Экономика
Силуанов предсказал низкую инфляцию в РФ в первом полугодии 2023 года

Маск оценил предсказания Медведева на 2023 год

0
Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Britta Pedersen
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский предприниматель Илон Маск счел абсурдными предсказания заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева на 2023 год. Об этом во вторник, 27 декабря, бизнесмен написал в ответ на пост российского политика в Twitter.

Шоу Маска: почему миллиардер объявил войну системе
Новый владелец Twitter продолжает создавать неудобства администрации Белого дома

«Это определенно самые абсурдные предсказания, которые я когда-либо слышал», — заявил он.

Днем ранее Медведев назвал 10 «футуристических гипотез» на 2023 год.Так, по его словам, в 2023 году в мире ожидается повышение цен на нефть до $150 за баррель и на газ до $5 тыс. за 1 тыс. куб. м. Кроме того, Медведев предрек возврат Великобритании в Европейский союз (ЕС), а далее — распад ЕС и отмену евро в качестве валюты бывшего союза.

Зампред Совбеза РФ также спрогнозировал захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины.

25 декабря Медведев в статье для «Российской газеты» подвел шесть глобальных итогов года. По его словам, мир в 2022 году изменился навсегда и наступила новая эпоха, которая несет кардинальные перемены.

Прежде всего он назвал вынужденным решение президента России Владимира Путина о начале спецоперации по защите Донбасса (СВО), так как речь шла не только о защите братских республик, но и о безопасности и суверенитете самой России.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022