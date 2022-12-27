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Путин и Лукашенко провели встречу на полях саммита СНГ в Петербурге

Лукашенко: на встрече с Путиным расставлены все точки над i
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Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры 26–27 декабря на полях саммита СНГ в Санкт-Петербурге. Российский лидер указал на стабильное поддержание контакта с Лукашенко, однако «жизнь дает повод» каждый раз поднимать различные вопросы.

«Хорошая обстановка, чтобы поговорить и в том числе по серьезным делам, в том числе имею в виду наши двусторонние отношения. Мы с вами в постоянном контакте, тем не менее жизнь каждый день дает нам повод пообсуждать некоторые вопросы и принять нужные решения для того, чтобы они решались эффективно», — отметил Путин на встрече с Лукашенко 27 декабря.

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Также он проинформировал, что «2023 год будем отмечать как Год русского языка».

Белорусский лидер заявил, что 26 декабря он успел обсудить с Путиным многие вопросы, все точки над i расставлены.

«Должен сказать, что вчера с вами за этим чаепитием и поздно вечером, возвращаясь домой, обсудили очень многие вопросы. Порой у некоторых государств на это уходят годы, а мы с вами завершили, точки расставили над i, продолжая минский диалог, поскольку он был в основном по экономике», — отметил Лукашенко.

Он выразил благодарность Путину за то, что в понедельник «были окончательно согласованы многие вопросы».

«Правительства доработают их. Уже у них к нам не может быть вопросов. Мы решили всё, что они просили, поэтому я вас благодарю», — подчеркнул Лукашенко, обращаясь к российскому коллеге.

Путин добавил, что руководства России и Белоруссии работают «довольно напряженно».

«Я знаю, что вам докладывал руководитель правительства, [премьер-министр России] Михаил Владимирович Мишустин мне подробно рассказал о контактах. Уже нам есть о чем поговорить, поэтому я очень рад, что на полях нашей встречи неформальной можно вдвоем еще раз встретиться и еще раз пообсуждать то, что представляет взаимный интерес», — резюмировал президент РФ.

В Санкт-Петербурге состоялись переговоры президентов Белоруссии и РФ на территории Русского музея в рамках неформальной двухдневной встречи глав государств СНГ.

В рамках этой встречи в понедельник Лукашенко сделал прогноз на 2023 год, подчеркнув, что грядущий год окажется самым счастливым и удачным.

В этот же день российский президент указал на желание стран СНГ развивать дальнейшее сотрудничество. Кроме того, он обратил внимание на рост угроз и вызовов. По словам Путина, несмотря на то, что между странами СНГ бывают разногласия, отмечается готовность решать их сообща.

В октябре на предыдущем неформальном саммите СНГ Путин назвал отношения стран сообщества подлинным стратегическим партнерством. Глава государства также отметил, что страны СНГ одномоментно стремятся выстраивать сотрудничество в духе добрососедства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Белоруссия остается для России союзником номер один и ни одна из сторон никого не принуждает к интеграции, все действуют исходя из своих интересов.

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