Автобусы будут возить жителей Волжского бесплатно в новогоднюю ночь

В городе Волжском Волгоградской области в ночь с 31 декабря на 1 января проезд на общественном транспорте будет бесплатным. Речь идет о работе автобусов № 14 и № 2у. Интервал движения будет от 20 до 30 минут.

Решение о форме и графике работы приняла «Волжская автоколонна 1732». Ожидается, что автобусы за новогоднюю ночь совершат от 10 до 14 рейсов.

В связи с продлением работы этих маршрутов рейсы автобусов № 2у и № 1 частично отменят утром 1 января, уточняет ИА «НовостиВолгограда.Ру».

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после отмены троллейбуса в Волгограде. На разрушение транспортной инфраструктуры ему пожаловались местные активисты.