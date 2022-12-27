В Великобритании назвали причину желания Украины провести «саммит мира»

Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев хочет провести в следующем году «саммит мира», 27 декабря удивило читателей британской газеты Daily Mail. Пользователи пришли к заключению, что оно было сделано на фоне того, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому сообщили не самые приятные новости во время его визита в Вашингтон.

«Зеленский явно понял, что банк США ему больше не будет доступен после того, как республиканцы станут управлять конгрессом», — считает Kellyrocks.

«Странно. Зеленский постоянно говорил, что мирных переговоров никогда не будет, а теперь он вдруг стал внезапно к ним открыт. Интересно, что заставило его передумать?» — недоумевает Strange_Days.

«Почему саммит должен быть в конце февраля? Деньги, что ли, заканчиваются?» — написал Squishy.

Ранее, 26 декабря, Кулеба заявил, что Украина намерена провести «мирный саммит» в конце февраля 2023 года на площадке ООН. В качестве возможного посредника «мирного саммита» он назвал генсека ООН Антониу Гутерриша. Кроме того, глава МИД Украины указал, что Россию на такой саммит можно приглашать только «после проведения международного суда».

Тогда же замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не отвергает разрешения конфликта на Украине политическим путем, однако не на тех условиях, которые ей сейчас выдвигает Киев. Так он прокомментировал новость о желании украинских властей и Кулебы исключить Россию из Совета Безопасности ООН.

27 декабря, комментируя заявление Кулебы, первый заместитель постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке Дмитрий Полянский заявил, что «саммит мира» без участия России невозможен. По словам дипломата, эти заявления являются «взаимоисключающими» и провести саммит без России нереально.

21 декабря президент Украины Зеленский в рамках своего официального визита в США побывал в Вашингтоне. Он встретился с президентом страны Джо Байденом и провел с ним переговоры, в ходе которых последний подтвердил готовность усилить возможности Украины по самообороне. В ходе встречи Байден заявил, что США выделят новый пакет срочной гуманитарной помощи Украине на сумму $374 млн. Также он подписал меморандум об очередном пакете военной помощи Киеву.

16 декабря Зеленский рассказал, что некоторые страны предлагают ему сесть за стол переговоров с Россией, но в этих переговорах нет смысла.

Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров. Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».