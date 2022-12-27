Здание епархии в центре Омска разрешили использовать

В Омске на Интернациональной улице ввели в эксплуатацию здание Омской епархии. Соответствующее разрешение на использования помещения дал городской департамент архитектуры и градостроительства.

ИА «ОСМСКРЕГИОН» уточняет, что общая площадь помещений в пятиэтажном доме превышает 6,5 тыс. кв. м. Всего их более 130. Ранее митрополит Омский и Таврический Владимир говорил, что здесь среди прочего откроют воскресную школу для детей.

Застройщиком является религиозная организация «Омская епархия РПЦ — Московский патриархат», пишет ИА «Город55».

Разрешение на строительство епархии власти выдали еще в 2016 году. Планировалось, что в здании кроме кабинетов для епархиального управления будут комнаты для воскресной школы, актовый зал и подземная парковка, а на третьем этаже — церковь. Планировалось оборудовать и видовую площадку.

Завершить строительство планировалось несколькими годами ранее, однако из-за пандемии коронавируса возникли сложности. Здание возводили на пожертвования и внебюджетные средства.