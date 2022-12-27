В России снизилось количество страхового мошенничества по каско

В России с начала 2022 года снизилось количество мошеннических действий в автостраховании. Об этом рассказали во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС), проанализировав данные за январь—сентябрь текущего года, сообщила 27 декабря газета «Коммерсант».

С января по сентябрь 2022 года страховые компании подали в правоохранительные органы более 6,1 тыс. заявлений на сумму 3 млрд рублей. За аналогичный период 2021 года было зафиксировано 7,2 тыс. заявлений на 3,7 млрд рублей.

Издание уточнило, что изменилась структуру мошенничеств. Доля претензий по полисам ОСАГО осталась на уровне 2021 года — 57%, но в объеме сократилась до 1,7 млрд рублей, а доля каско значительно сократилась — до 17% (до 0,5 млрд рублей).

По словам экспертов страхового рынка, к мошенническим схемам автострахования относятся имитация угонов застрахованных транспортных средств, ДТП с последующим обращением за страховой выплатой по ОСАГО или каско, а также фальсификация результатов технической экспертизы после дорожного происшествия. Средняя сумма по мошенническим случаям в ОСАГО оценивается чуть выше 300 тыс. рублей, а в каско — около 1,2 млн рублей.

22 декабря стало известно, что Бурятия и Тыва вошли в рейтинг регионов РФ, где распространены высокие риски мошенничества в сфере ОСАГО. Бурятия впервые попала в красную зону. Согласно опубликованным данным, на вышеперечисленные рискованные регионы приходится 7,4% от общих сборов страховых премий на рынке ОСАГО и 12,7% страховых выплат. В Центробанке в связи с этим отметили, что подобный дисбаланс указывает на высокий риск противоправной деятельности в данном сегменте обязательного страхования.