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«Ария» устроит в Москве грандиозный концерт

Рок-группа «Ария» устроит 30 декабря в Москве грандиозный концерт «Рок, Лёд и Новый год»
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Рок-группа «Ария» 30 декабря устроит в Москве концерт «Рок, Лёд и Новый год», сообщил корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Зрителей ждет яркое шоу с костюмами и спецэффектами.

«Не каждая, наверное, семья может похвастаться, что она существует 37 лет. Что говорить про пятерых взрослых мужчин!» — рассказал солист группы Михаил Житняков.

Репетиции проходят ежедневно.

«У нас полный консенсус в плане фильмотеки. Гайдаевские комедии все. Любим и творчество Гайдая. Также ту музыку, которая там звучит», — поделился Житняков.

Вместе с группой на сцену выйдет Жорик — Станислав Белых. На гитаре он начал учиться играть всего четыре года назад, а сейчас он уже участник «Арии». Белых вспомнил в беседе с «Известиями», как у него мурашки по коже пошли после того, как увидел «толпу людей, которые визжали от гитарных рифов».

31 октября сообщалось, что концерт пройдет в Москве в «Известия Hall». После выступления в столице рок-группа отправится в большое турне: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Воронеж, Краснодар и другие города.

Советская и российская хеви-метал-группа «Ария» была основана в Москве в 1985 году. Одним из ее основателей был Валерий Кипелов. В 2002 году в «Лужниках» состоялся концерт «Судный день», знаменующий раскол группы. Кипелов в том же году возглавил собственную одноименную группу.

Сейчас в составе «Арии» Михаил Житняков, Владимир Холстинин (единственный оставшийся из оригинального костяка команды), Сергей Попов, Виталий Дубинин, Максим Удалов.

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