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Сирия разрешила пролет гражданских самолетов РФ через свое воздушное пространство

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Сирийская Арабская Республика (САР) разрешила пролет российских гражданских самолетов через свое воздушное пространство. Об этом сообщил во вторник, 27 декабря, глава службы гражданской авиации страны Басем Мансур.

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Он добавил, что теперь руководство страны ждет решения Москвы.

«Служба гражданской авиации России обратилась к властям Сирии за разрешением для российских самолетов пересекать ее воздушное пространство, и правительство Сирии сразу выдало это разрешение. Сирия попросила РФ предоставить ей график полетов, чтобы обеспечить ей воздушные коридоры, но пока мы ждем ответа от российской стороны», — сказал он «РИА Новости».

Мансур также отметил, что Сирия способна обеспечить безопасность российских самолетов при их пролете через ее воздушное пространство.

15 декабря авиакомпания iFly, один из крупнейших перевозчиков в Египет, не смогла выполнить шесть запланированных рейсов из Москвы на египетские курорты и обратно. Это произошло из-за того, что Иордания закрыла свое небо и потребовала от авиакомпании предоставить иностранный страховой сертификат, который невозможно получить из-за санкций.

После этого авиаперевозчик решил использовать воздушное пространство Сирии.

16 декабря Росавиация сочла это небезопасным. Поэтому ведомство рекомендовало iFly обратиться к российским авиакомпаниям с предложением организовать перевозки их пассажиров.

26 декабря авиакомпания сообщила, что практически в полном объеме выполнила обязательства по вывозу 7,5 тыс. пассажиров с территории Египта, организовав 22 вывоза на рейсах сторонних авиаперевозчиков в Москву и другие регионы России. В Хургаде остались единичные туристы, чей отпуск еще не завершен.

Сложности с полетами за границу у россиян возникли на фоне санкций Евросоюза, который закрыл для РФ воздушное пространство. Росавиация в свою очередь также ограничила полеты над российской территорией авиакомпаниям из 36 стран мира.

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