Сирия разрешила пролет гражданских самолетов РФ через свое воздушное пространство

Сирийская Арабская Республика (САР) разрешила пролет российских гражданских самолетов через свое воздушное пространство. Об этом сообщил во вторник, 27 декабря, глава службы гражданской авиации страны Басем Мансур.

Он добавил, что теперь руководство страны ждет решения Москвы.

«Служба гражданской авиации России обратилась к властям Сирии за разрешением для российских самолетов пересекать ее воздушное пространство, и правительство Сирии сразу выдало это разрешение. Сирия попросила РФ предоставить ей график полетов, чтобы обеспечить ей воздушные коридоры, но пока мы ждем ответа от российской стороны», — сказал он «РИА Новости».

Мансур также отметил, что Сирия способна обеспечить безопасность российских самолетов при их пролете через ее воздушное пространство.

15 декабря авиакомпания iFly, один из крупнейших перевозчиков в Египет, не смогла выполнить шесть запланированных рейсов из Москвы на египетские курорты и обратно. Это произошло из-за того, что Иордания закрыла свое небо и потребовала от авиакомпании предоставить иностранный страховой сертификат, который невозможно получить из-за санкций.

После этого авиаперевозчик решил использовать воздушное пространство Сирии.

16 декабря Росавиация сочла это небезопасным. Поэтому ведомство рекомендовало iFly обратиться к российским авиакомпаниям с предложением организовать перевозки их пассажиров.

26 декабря авиакомпания сообщила, что практически в полном объеме выполнила обязательства по вывозу 7,5 тыс. пассажиров с территории Египта, организовав 22 вывоза на рейсах сторонних авиаперевозчиков в Москву и другие регионы России. В Хургаде остались единичные туристы, чей отпуск еще не завершен.

Сложности с полетами за границу у россиян возникли на фоне санкций Евросоюза, который закрыл для РФ воздушное пространство. Росавиация в свою очередь также ограничила полеты над российской территорией авиакомпаниям из 36 стран мира.