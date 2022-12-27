Верба распустилась в парке Челябинска

В Челябинске в Парке Гагарина возле детской железной дороги распустилась верба. Фотографию растения в соцсетях опубликовал писатель и журналист Макс Бодягин.

ИА «Ура.ру» напоминает о возвращении плюсовых температур в Челябинскую область после сильных 40-градусных морозов. Правда, в ближайшие дни в регионе похолодает до –8 градусов, пойдет снег.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Новый год большинство россиян ждет плюсовая температура. На 80% территорий страны сохранится климатическая норма.