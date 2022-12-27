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Гутерриш заявил о готовности быть посредником в переговорах по Украине при согласии сторон

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Генсек ООН Антониу Гутерриш готов стать посредником в организации саммита по Украине при согласии всех сторон. Об этом 27 декабря заявили в офисе главы организации, комментируя инициативу Киева.

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«Как генеральный секретарь много раз говорил в прошлом, он может выступать посредником только в том случае, если все стороны хотят, чтобы он был посредником», — сообщили «РИА Новости» в ООН.

Ранее в этот день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украине хорошо известны предложения Москвы по демилитаризации и денацификации подконтрольных киевскому режиму территорий, а также устранению исходящих оттуда угроз безопасности России, включая Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Глава МИД РФ посоветовал Киеву выполнить данные условия подобру-поздорову, «иначе вопрос решит армия России».

До этого, 26 декабря, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Украина намерена провести в конце февраля 2023 года «мирный саммит» на площадке ООН. В качестве возможного посредника на данном мероприятии он назвал генсека ООН Антониу Гутерриша. Россию же, по его словам, на такой саммит можно приглашать «после проведения международного суда».

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть план по достижению мира, состоящий из 10 пунктов. Его условия включают в себя радиационную, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех военнопленных, так называемое восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, «возвращение справедливости», недопущение эскалации и фиксацию окончания спецоперации.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября по результатам референдумов ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем Вооруженных сил Украины.

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