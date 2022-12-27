В результате опрокидывания автобуса под Воронежем пострадали четыре человека
Рейсовый автобус опрокинулся в Воронежской области, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета (СК) по региону во вторник, 27 декабря.
«В результате аварии травмы получили четыре пассажира: женщины в возрасте 64 и 48 лет и двое 60-летних мужчин. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении пресс-службы.
ДТП произошло накануне вечером на 7-м км автодороги село Нижняя Ведуга — село Старая Ольшанка.
По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса ввиду неблагоприятных погодных условий не справился с управлением и резко съехал с дороги, в результате чего транспортное средство опрокинулось набок.
Следователи СК начали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при организации пассажирских перевозок.
26 декабря сообщалось, что под Калининградом один человек погиб в ДТП с легковушкой и рейсовым пассажирским автобусом. По данным полиции, 35-летний водитель автомобиля марки Ford Mondeo, выбрав небезопасный скоростной режим при непогоде, совершил столкновение с рейсовым автобусом. В результате ДТП водитель легковушки и его 75-летняя пассажирка получили травмы. Они были доставлены в больницу, где позднее женщина скончалась от полученных травм.