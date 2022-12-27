Классы по подготовке педагогов откроют на базе школ Перми
В школах Перми запускают новый проект. Цель — подготовка будущих учителей. Идея принадлежит Пермскому гуманитарно-педагогическому университету. Ее поддержал глава города Алексей Демкин.
Подобные классы должны помочь ученикам, которые мечтают стать учителями, подготовиться к поступлению в педагогический вуз.
Для того чтобы реализовать идею, глава администрации города предложил создать на уровне городского департамента образования межведомственную группу.
Как пишет ИА «Ура.Ру», в психолого-педагогических классах будут проводить занятия, способствующие развитию и усилению профессиональных способностей.
Ранее, 23 декабря, сообщалось, что более половины всех учителей, работающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, прошли переобучение в России. Порядка 20 тыс. педагогов изучали в том числе российские образовательные стандарты.