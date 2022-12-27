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Психологи дали советы работающим в новогодние праздники людям

Психолог-консультант Шабшин: работу в новогодние праздники не следует воспринимать как трагедию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Людям, которые будут вынуждены работать в новогодние праздники согласно своему графику, не стоит превращать данную ситуацию в катастрофу, а лучше отнестись к ней рационально. Как посоветовали 27 декабря психологи, таким работникам рекомендуется похвалить себя и даже подарить за рабочие часы в выходные какой-нибудь подарок.

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Специалисты советуют поискать положительные стороны в сложившихся условиях и уходить от категоричных оценок. По мнению психолога-консультанта Ильи Шабшина, следует перейти на режим «декатастрофизации».

«Необходимо отнестись к тому, что в новогодние праздники придется работать, не как к трагедии. Здесь об этом речь и идет, чтобы человек сам выбрал такое восприятие этого рабочего дня, чтобы не преувеличивать и себя не накручивать», — цитирует Шабшина «РИА Новости».

Изменить мнение о ситуации поможет составление списка действительно серьезных проблем, на фоне которых выход на работу в праздники уже не покажется таким уж болезненным, советуют специалисты.

В свою очередь кандидат наук, врач-психотерапевт Диана Генварская считает, что брать подработку в новогодние праздники самим — вредно, так как впоследствии это может привести к неспособности переключаться между двумя деятельностями — отдыхом и работой.

Еще один психолог, Ольга Батуева, советует похвалить себя за работу в выходные дни, например сходить в спа-салон или купить себе что-нибудь такое, что давно хотелось приобрести.

26 декабря представители Минтруда напомнили россиянам, что в 2023 году новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. В ведомстве также сообщили, что в 2022 году 31 декабря выпало на субботу и тоже является нерабочим днем. Так, россияне, которые работают по стандартному графику 5/2, будут отдыхать девять дней подряд.

17 декабря директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала «Известиям» о том, как рассчитывается зарплата за январь. Эксперт отметила, что за первый месяц года работник получает заработную плату в таком же размере, что и в другие месяцы. Все те выходные, которые предусмотрены согласно производственному календарю, оплачиваются, если иное не указано в трудовом договоре.

9 декабря опрос «Авито Работа» показал, что в предстоящий Новый год работать собираются 29% россиян. Еще треть планирует выйти на работу или взять подработку в праздничные дни со 2 по 8 января.

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