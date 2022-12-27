Пострадавшей в ДТП беременной выплатят 400 тыс. рублей на Урале

Суд Свердловской области принял решение о выплате компенсации жительнице Верхней Пышмы, которая попала в ДТП, будучи беременной. Она провела четыре недели, закованной в рамочный корсет, из-за оскольчатого перелома позвоночника.

Как пишет «ТагилСити.Ру», ДТП случилось на Серовском тракте в мае 2020 года, но расследование завершилось только сейчас. Столкнулись Porsche Cayenne и Toyota Corolla. Следствие выяснило, что авария произошла по вине Toyota: автомобиль перестраивался в другой ряд и не пропустил внедорожник.

Суд Верхней Пышмы признал виновной женщину, находившуюся за рулем Toyota. Ее обвинили в нарушении правил дорожного движения, из-за которых пострадавшая получила вред здоровью. Женщина извинилась перед пострадавшей, ее обязали выплатить 10 тыс. рублей в качестве компенсации. Размер суммы определили, исходя из экспертизы автомобильной техники.

Однако этот приговор пострадавшая обжаловала в суде Свердловской области, и сумма компенсации увеличилась до 400 тыс. рублей.